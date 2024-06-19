Сонина (Горбунова) Меланья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонина (Горбунова) Меланья Тимофеевна

Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1798 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
04.04.1820 ст.

Муж: Сонин Матвей Лаврентьевич

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
поручители Алим Иванов Горбунов, Василий ТИмофеев Горбунов, Петр Навенов (?) Молоствов
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Дочь: Будаева (Сонина) Варвара Матвеевна

Отец ребёнка: Сонин Матвей Лаврентьевич

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