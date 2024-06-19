Сонина (Горбунова) Меланья Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.04.1820 ст.
поручители Алим Иванов Горбунов, Василий ТИмофеев Горбунов, Петр Навенов (?) Молоствов
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Дочь: Будаева (Сонина) Варвара Матвеевна
Отец ребёнка: Сонин Матвей Лаврентьевич