Хлуднев Назар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлуднев Назар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хлуднев Фаддей

Мать: Хлуднева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вязьмина Зинаида

Мать ребёнка: Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлуднев Иван

Мать ребёнка: Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлуднев Павел

Мать ребёнка: Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда

Смерть
Неизвестно
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