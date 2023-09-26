Хлуднев Назар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хлуднев Фаддей
Мать: Хлуднева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вязьмина Зинаида
Мать ребёнка: Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлуднев Иван
Мать ребёнка: Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлуднев Павел
Мать ребёнка: Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда
Смерть
Неизвестно