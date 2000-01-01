Тараскин Даниил Иванович
Место рожденияМишнево, Березовское, Тульская область, Россия
Дата рожденияПо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
По 1855
Отец: Тараскин Иван
Мать: не указана
Мишнево, Березовское, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Анастасия Даниловна
Мать ребёнка: Тараскин Анастасия Денисовна
Рождение ребёнка
Около 1879
Мать ребёнка: Тараскин Анастасия Денисовна
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Белокурова Анна Даниловна
Мать ребёнка: Тараскин Анастасия Денисовна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Тараскин Сергей Данилович
Мать ребёнка: Тараскин Анастасия Денисовна
Мишнево, Березовское, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Прасковья Даниловна
Мать ребёнка: Тараскин Анастасия Денисовна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Скидкова Наталья Даниловна
Мать ребёнка: Тараскин Анастасия Денисовна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Колчева Васса Даниловна
Мать ребёнка: Тараскин Анастасия Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно