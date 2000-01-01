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Тараскин Даниил Иванович

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Место рождения

Мишнево, Березовское, Тульская область, Россия

Дата рождения

По 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 1855

Отец: Тараскин Иван

Мать: не указана

Мишнево, Березовское, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Анастасия Даниловна

Мать ребёнка: Тараскин Анастасия Денисовна

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Тараскин Петр Данилович

Мать ребёнка: Тараскин Анастасия Денисовна

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Белокурова Анна Даниловна

Мать ребёнка: Тараскин Анастасия Денисовна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Тараскин Сергей Данилович

Мать ребёнка: Тараскин Анастасия Денисовна

Мишнево, Березовское, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Прасковья Даниловна

Мать ребёнка: Тараскин Анастасия Денисовна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Скидкова Наталья Даниловна

Мать ребёнка: Тараскин Анастасия Денисовна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Колчева Васса Даниловна

Мать ребёнка: Тараскин Анастасия Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараскин Анастасия Денисовна

Смерть
Неизвестно
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