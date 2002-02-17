Bakalar Adolph «Babe»
Место рожденияNew York NY
Дата рождения08.01.1922
Дата смерти17.02.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1922
Отец: Moise/Morris /Bakalar Moses Moshe
Мать: (Zonana) Louisa
Бракосочетание
07.06.1946
Жена: (Koorhan) Eleanor
Рождение ребёнка
25.05.1949
Рождение ребёнка
10.12.1950
Рождение ребёнка
22.04.1953
Рождение ребёнка
09.10.1956
Смерть
17.02.2002
Похороны
Неизвестно