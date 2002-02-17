Bakalar Adolph «Babe» — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bakalar Adolph «Babe»

Место рождения

New York NY

Дата рождения

08.01.1922

Дата смерти

17.02.2002

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1922

Отец: Moise/Morris /Bakalar Moses Moshe

Мать: (Zonana) Louisa

Бракосочетание
07.06.1946

Жена: (Koorhan) Eleanor

Рождение ребёнка
25.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Koorhan) Eleanor

Рождение ребёнка
10.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Koorhan) Eleanor

Рождение ребёнка
22.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Koorhan) Eleanor

Рождение ребёнка
09.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Koorhan) Eleanor

Смерть
17.02.2002
Похороны
Неизвестно

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