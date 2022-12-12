Сергеева Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1927
Сын: Сергеев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Сергеев Василий
Рождение ребёнка
03.03.1930
Отец ребёнка: Сергеев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Епихина Надежда Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергеев Василий
Смерть
1974