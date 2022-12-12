Сергеева Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева Александра Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1927

Сын: Сергеев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Сергеев Василий

Усадище, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.03.1930

Сын: Сергеев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Сергеев Василий

Усадище, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Епихина Надежда Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Усадище, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Василий

Смерть
1974
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