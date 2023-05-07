Матюхин Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюхин Андрей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1975

Отец: Матюхин Сергей Владимирович

Мать: Матюхина Наталья Петровна

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