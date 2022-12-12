Воробьева (Нестеренко) Нина Борисовна
Место рождения
Дата рождения22.08.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1954
Рождение ребёнка
15.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Василий Алексеевич
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
20.06.1984
Сын: Воробьев Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Воробьев Василий Алексеевич
Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Бракосочетание
Неизвестно