Воробьева (Нестеренко) Нина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьева (Нестеренко) Нина Борисовна

Воробьева (Нестеренко) Нина Борисовна

avatar

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

22.08.1954

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1954

Отец: Нестеренко Борис Павлович

Мать: Нестеренко Лидия Петровна

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Василий Алексеевич

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
20.06.1984

Сын: Воробьев Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Воробьев Василий Алексеевич

Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Василий Алексеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close