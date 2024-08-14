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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна (Нюра) Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пилипенко Фёкла Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.08.1920

Дочь: Кутерина(Пилипенко) (Пилипенко) Соня Васильевна

Отец ребёнка: не указан

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