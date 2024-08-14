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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна (Нюра) Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пилипенко Фёкла Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.08.1920
Дочь: Кутерина(Пилипенко) (Пилипенко) Соня Васильевна
Отец ребёнка: не указан