Шишкин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1913
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
07.10.1936
Сын: Шишкин Иван Александрович
Мать ребёнка: Шишкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
02.03.1939
Сын: Шишкин Александр Александрович
Мать ребёнка: Шишкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Шишкин Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Шишкина Анна Ивановна
Смерть
1941