Шишкин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишкин Александр Иванович

Шишкин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1913

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
07.10.1936

Сын: Шишкин Иван Александрович

Мать ребёнка: Шишкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
02.03.1939

Сын: Шишкин Александр Александрович

Мать ребёнка: Шишкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Шишкин Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Шишкина Анна Ивановна

Смерть
1941

Мы используем куки для улучшения работы сайта.