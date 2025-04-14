Соколов Михаил Сергеевич 13.12.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколов Михаил Сергеевич

Место рождения

Ильиногорск, Володарский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

13.12.1955

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1955

Отец: Соколов Сергей Михайлович

Мать: Соколова (Топчина) Тамара Михайловна

Ильиногорск, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.10.1976

Жена: Соколова (Захарова) Татьяна Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.04.1980

Сын: Соколов Илья Михайлович

Мать ребёнка: Соколова (Захарова) Татьяна Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
27.06.1998

Жена: Соколова (Захарова) Татьяна Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Свидетельство о расторжении брака сер. II-МЮ № 297358 от 27 июня 1998 года. Запись № 811 Хорошевский отдел ЗАГС г. Москвы
Бракосочетание
11.09.1998

Жена: Муравьева (Смирнова) Наталия Вячеславовна

Москва, Хорошевский отдел ЗАГС
запись № 1476 Свидетельство о заключении брака сер. II-МЮ № 333347
Бракосочетание
21.01.2014

Жена: Соколова (Стеничкина) Наталия Сергеевна

Москва, Хорошевский отдел ЗАГС

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