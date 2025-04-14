Соколов Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения13.12.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1955
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.10.1976
Рождение ребёнка
12.04.1980
Мать ребёнка: Соколова (Захарова) Татьяна Борисовна
Развод
27.06.1998
Свидетельство о расторжении брака сер. II-МЮ № 297358 от 27 июня 1998 года. Запись № 811 Хорошевский отдел ЗАГС г. Москвы
Бракосочетание
11.09.1998
Москва, Хорошевский отдел ЗАГС
запись № 1476 Свидетельство о заключении брака сер. II-МЮ № 333347
Бракосочетание
21.01.2014
Москва, Хорошевский отдел ЗАГС