Мартынова Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1967
Дата смерти19.02.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1967
Рождение ребёнка
26.06.1985
Дочь: Болдырева Анна Петровна
Рождение ребёнка
15.11.2000
Отец ребёнка: Рябов Николай Владимирович
Рождение ребёнка
13.04.2004
Отец ребёнка: Рябов Николай Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рябов Николай Владимирович
Смерть
19.02.2006