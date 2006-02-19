Мартынова Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова Светлана Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1967

Дата смерти

19.02.2006

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1967

Отец: Мартынов Виктор Иосифович

Мать: Гросс Эльвира Фридриховна

Рождение ребёнка
26.06.1985

Дочь: Болдырева Анна Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.11.2000

Сын: Рябов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Рябов Николай Владимирович

Рождение ребёнка
13.04.2004

Сын: Рябов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Рябов Николай Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Николай Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рябов Николай Владимирович

Смерть
19.02.2006
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