Родимов Семён Егорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818
Отец: Родимов Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Лягошина (Родимова) Неонилла Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно