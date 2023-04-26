Родимов Семён Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодимов Семён Егорович

Родимов Семён Егорович

Место рождения

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1798 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818

Отец: Родимов Егор

Мать: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Лягошина (Родимова) Неонилла Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.