Наталья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Плесовских Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Плесовских Николай Иванович
Отец ребёнка: Плесовских Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Плесовских Мария Ивановна
Отец ребёнка: Плесовских Иван Андреевич
Рождение ребёнка
25.07.1897
Отец ребёнка: Плесовских Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Плесовских Иван Андреевич
Рождение ребёнка
23.05.1902
Сын: Плесовских Михаил Иванович
Отец ребёнка: Плесовских Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Плесовских Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Плесовских Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Плесовских Николай Иванович
Отец ребёнка: Плесовских Иван Андреевич
Смерть
1923