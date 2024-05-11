Наталья Ильинична 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Ильинична

Наталья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1923

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Плесовских Егор Иванович

Отец ребёнка: Плесовских Иван Андреевич

Ураш, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Плесовских Николай Иванович

Отец ребёнка: Плесовских Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Плесовских Мария Ивановна

Отец ребёнка: Плесовских Иван Андреевич

Рождение ребёнка
25.07.1897

Сын: Плесовских Иван Иванович

Отец ребёнка: Плесовских Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Плесовских Петр Иванович

Отец ребёнка: Плесовских Иван Андреевич

Ураш, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
23.05.1902

Сын: Плесовских Михаил Иванович

Отец ребёнка: Плесовских Иван Андреевич

Ураш, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Плесовских Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Плесовских Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Плесовских Николай Иванович

Отец ребёнка: Плесовских Иван Андреевич

Ураш, Тевризский муниципальный район, Омская область
Смерть
1923

Мы используем куки для улучшения работы сайта.