Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Пыжева) Акулина Семеновна
Отец ребёнка: Пыжев Семен Сергеевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Пыжева) Матрена Семеновна
Отец ребёнка: Пыжев Семен Сергеевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Пыжева) Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Пыжев Семен Сергеевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Пыжев Семен Сергеевич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Пыжев Семен Сергеевич