Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Семен Сергеевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Пыжева) Акулина Семеновна

Отец ребёнка: Пыжев Семен Сергеевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Пыжева) Матрена Семеновна

Отец ребёнка: Пыжев Семен Сергеевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Пыжева) Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Пыжев Семен Сергеевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Пыжев Семен Семенович

Отец ребёнка: Пыжев Семен Сергеевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Пыжев Никанор Семенович

Отец ребёнка: Пыжев Семен Сергеевич

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