Ляскин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляскин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ляскина Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Денискова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляскин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Денискова Евдокия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денискова Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно

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