Егнаташвили Александр Яковлевич
Место рожденияг. Гори, Грузия
Дата рождения04.06.1887
Дата смерти31.12.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Гори, Грузия
Место жительства
С 1900 по 1908
Место жительства
С 1914 по 1921
г. Баку, Азербайджан
Место жительства
С 1921 по 1929
г. Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1930 по 1932
Форос, Ялта, Республика Крым
Место жительства
С 1932 по 1948
Смерть
31.12.1948