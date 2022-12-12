Егнаташвили Александр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егнаташвили Александр Яковлевич

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Место рождения

г. Гори, Грузия

Дата рождения

04.06.1887

Дата смерти

31.12.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Гори, Грузия
Место жительства
С 1900 по 1908
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1914 по 1921
г. Баку, Азербайджан
Место жительства
С 1921 по 1929
г. Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1930 по 1932
Форос, Ялта, Республика Крым
Место жительства
С 1932 по 1948
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
31.12.1948
Москва, город федерального значения Москва
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