Соловьёва Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва Юлия

Место рождения

Вознесенка

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вознесенка
Рождение ребёнка
22.06.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьёв Евгений Анатольевич

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьёв Евгений Анатольевич

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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