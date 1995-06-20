Ванчикова (Аносова) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванчикова (Аносова) Дарья Васильевна

Место рождения

Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол

Дата рождения

18.03.1924

Дата смерти

20.06.1995

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1924

Отец: Аносов Василий Иванович

Мать: Аносова Мария Александровна

Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ванчиков Александр Иванович

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
20.06.1995
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