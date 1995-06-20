Ванчикова (Аносова) Дарья Васильевна
Место рожденияБурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Дата рождения18.03.1924
Дата смерти20.06.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1924
Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
20.06.1995