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Новосильцев Алексей Алексеевич
Новосильцев Алексей Алексеевич
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Древо
Место рождения
г.Орёл
Дата рождения
15.11.1960
Пол
Мужской
Отец
Новосильцев Алексей Николаевич
1934 г.р.
Мать
Тимохина Валентина Арсентьевна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1960
Отец:
Новосильцев Алексей Николаевич
Мать:
Тимохина Валентина Арсентьевна
г.Орёл
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