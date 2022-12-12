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Мавра Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1725 г.р.

Мать

1727 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Никита Иванов

Мать: Евдокия Митрофанова

ИВ-1745, 1746, 1747, 1748, 1749 ---, 1750 Мавры нет (где она, не родилась ещё?) ИВ-1751 Мавра 2=1749 ИВ-1752 Мавра 2=1750 ИВ-1753 Мавра 3=1750 ИВ-1754 Мавра 6=1748 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-175... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Новская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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