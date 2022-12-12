Мавра Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Никита Иванов
Мать: Евдокия Митрофанова
ИВ-1745, 1746, 1747, 1748, 1749 ---, 1750 Мавры нет (где она, не родилась ещё?) ИВ-1751 Мавра 2=1749 ИВ-1752 Мавра 2=1750 ИВ-1753 Мавра 3=1750 ИВ-1754 Мавра 6=1748 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-175... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Новская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно