Абдулин Возможно Богданов Ахмер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулин Возможно Богданов Ахмер

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719 ст.

Отец: Возможно Богданов Абдула

Мать: не указана

Место жительства
Около 1756
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
№ 356. 1756 г. июля 17. — Определение Оренбургской губернской канцелярии о переселении мишарей Казанской дороги Ахмера Абдул-лова с товарищами на земли башкир Яиксуби-Минской вол. 1756-го году июля 1... Показать все
Смерть
Неизвестно
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