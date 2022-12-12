Абдулин Возможно Богданов Ахмер
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1719 ст.
Отец: Возможно Богданов Абдула
Мать: не указана
Место жительства
Около 1756
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
№ 356. 1756 г. июля 17. — Определение Оренбургской губернской канцелярии о переселении мишарей Казанской дороги Ахмера Абдул-лова с товарищами на земли башкир Яиксуби-Минской вол. 1756-го году июля 1... Показать все
Смерть
Неизвестно