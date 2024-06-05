Сороковых Евгений Иванович 18.11.1969 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сороковых Евгений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1992 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

пС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1992

Дочь: Ивашина Ксения Евгеньевна

Мать ребёнка: Сороковых Марина Геннадьевна

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Рождение ребёнка
30.10.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сороковых Марина Геннадьевна

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