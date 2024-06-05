Сороковых Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1992
Дочь: Ивашина Ксения Евгеньевна
Мать ребёнка: Сороковых Марина Геннадьевна
Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Рождение ребёнка
30.10.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сороковых Марина Геннадьевна