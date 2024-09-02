Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1882
Сын: Назаров Андрей
Отец ребёнка: Назаров Василий Яковлевич
Кураев
Рождение ребёнка
02.08.1885
Отец ребёнка: Назаров Василий Яковлевич
Кураев
Рождение ребёнка
01.10.1886
Сын: Назаров Никина Васильевич
Отец ребёнка: Назаров Василий Яковлевич
Кураев
Смерть
Неизвестно