Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1882

Сын: Назаров Андрей

Отец ребёнка: Назаров Василий Яковлевич

Алабакуль, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Кураев
Рождение ребёнка
02.08.1885

Сын: Назаров Яким Васильевич

Отец ребёнка: Назаров Василий Яковлевич

Алабакуль, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Кураев
Рождение ребёнка
01.10.1886

Сын: Назаров Никина Васильевич

Отец ребёнка: Назаров Василий Яковлевич

Алабакуль, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Кураев
Смерть
Неизвестно

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