Леньшина (Нечаева) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1958
Сын: Леньшин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Леньшин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Леньшин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно