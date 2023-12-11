Лопатина (Зыкова) Матрена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина (Зыкова) Матрена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Лопатин Степан Максимович

Отец ребёнка: Лопатин Максим Андреевич

Рождение ребёнка
19.04.1856 ст.

Дочь: Александра Максимовна

Отец ребёнка: Лопатин Максим Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Максим Андреевич

Смерть
Неизвестно
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