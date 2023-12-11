Лопатина (Зыкова) Матрена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Лопатин Степан Максимович
Отец ребёнка: Лопатин Максим Андреевич
Рождение ребёнка
19.04.1856 ст.
Дочь: Александра Максимовна
Отец ребёнка: Лопатин Максим Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно