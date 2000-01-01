Черноземов Александр Евгениевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерноземов Александр Евгениевич

Черноземов Александр Евгениевич

avatar

Место рождения

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Черноземов Евгений Иванович

Мать: Черноземова Илари Николаевна

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Бракосочетание
13.10.1910

Жена: Черноземова Анисия Андреева

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close