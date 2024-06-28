Шведовская (Родкевич) Акулина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведовская (Родкевич) Акулина Васильевна

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Родкевич Василий

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шведовский Тимофей / Фома Иванович

Бракосочетание
21.03.1879 ст.

Муж: не указан

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
11.07.1880 ст.

Сын: Шведовский Каленник Тимофеевич

Отец ребёнка: Шведовский Тимофей / Фома Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
19.10.1882 ст.

Сын: Шведовский Захар Тимофеевич

Отец ребёнка: Шведовский Тимофей / Фома Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
11.09.1887 ст.

Дочь: (Шведовская) Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Шведовский Тимофей / Фома Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
09.01.1891 ст.

Сын: Шведовский Фёдор Тимофеевич

Отец ребёнка: Шведовский Тимофей / Фома Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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