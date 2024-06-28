Шведовская (Родкевич) Акулина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Родкевич Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
21.03.1879 ст.
Муж: не указан
Рождение ребёнка
11.07.1880 ст.
Сын: Шведовский Каленник Тимофеевич
Отец ребёнка: Шведовский Тимофей / Фома Иванович
Рождение ребёнка
19.10.1882 ст.
Сын: Шведовский Захар Тимофеевич
Отец ребёнка: Шведовский Тимофей / Фома Иванович
Рождение ребёнка
11.09.1887 ст.
Дочь: (Шведовская) Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Шведовский Тимофей / Фома Иванович
Рождение ребёнка
09.01.1891 ст.
Сын: Шведовский Фёдор Тимофеевич
Отец ребёнка: Шведовский Тимофей / Фома Иванович
Смерть
Неизвестно