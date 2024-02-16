Лупенко Нина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лупенко Нина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Пол

Женский

Отец

Мать

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Лупенко Яков

Мать: Суворова Александра Михайловна

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