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Лупенко Нина Яковлевна
Лупенко Нина Яковлевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1932
Пол
Женский
Отец
Лупенко Яков
Мать
Суворова Александра Михайловна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец:
Лупенко Яков
Мать:
Суворова Александра Михайловна
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