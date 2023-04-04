Кузьменко Семен Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьменко Семен Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кузьменко) Лидия

Мать ребёнка: Кузьменко (Крамаренко) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьменко (Крамаренко) Ольга

Рождение ребёнка
1927

Сын: Кузьменко Григорий

Мать ребёнка: Кузьменко (Крамаренко) Ольга

Рождение ребёнка
19.12.1939

Сын: Кузьменко Николай

Мать ребёнка: Кузьменко (Крамаренко) Ольга

Смерть
Неизвестно

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