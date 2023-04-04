Кузьменко Семен Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кузьменко) Лидия
Мать ребёнка: Кузьменко (Крамаренко) Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Сын: Кузьменко Григорий
Мать ребёнка: Кузьменко (Крамаренко) Ольга
Рождение ребёнка
19.12.1939
Сын: Кузьменко Николай
Мать ребёнка: Кузьменко (Крамаренко) Ольга
Смерть
Неизвестно