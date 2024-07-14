Буткина Юлия Федоровна
Место рождения
Дата рождения22.02.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1853
Отец: Буткин Федор Иоакимович
Мать: Кондырева Ольга Ивановна
Согласно данным за 1853 год Сереговской Успенской церкви Сереговского солеваренного завода о родившихся 22 февраля 1853 года родилась дочь Юлия. Родители: заводской человек Федор Иоакимов Буткин и жен... Показать все
Смерть
Неизвестно