Буткина Юлия Федоровна 22.02.1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буткина Юлия Федоровна

Место рождения

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

22.02.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1822 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1853

Отец: Буткин Федор Иоакимович

Мать: Кондырева Ольга Ивановна

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Согласно данным за 1853 год Сереговской Успенской церкви Сереговского солеваренного завода о родившихся 22 февраля 1853 года родилась дочь Юлия. Родители: заводской человек Федор Иоакимов Буткин и жен... Показать все
Смерть
Неизвестно

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