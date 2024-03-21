Губский Семен Романович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Александроский уезд Николаевская волость с.Апостольское
Дата рождения29.01.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
29.01.1861
Отец: Губский Роман Иванович
Ново-Николаевская церковь, ГАЗО, Ф - 224-1-2 м/к-1861г.,запись-16,кадр-38,пленка 76044906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губский Кондрат Семёнович
Мать ребёнка: Губская Устиния Дмитриевна
Есть метрики, в которых мать значится как Губская Устиния Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губский Александр Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губский Николай Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1894
Мать ребёнка: не указана
Так же есть документы (справки), где указано, что место его рождения х.Валуево Советинского района Таганрогского округа Северо-Кавказского края. так же указывается с. Валуевское
Смерть
Неизвестно