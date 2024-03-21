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Губский Семен Романович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Александроский уезд Николаевская волость с.Апостольское

Дата рождения

29.01.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1861

Отец: Губский Роман Иванович

Мать: Губская Устиния Дмитриевна

Ново-Николаевская церковь, ГАЗО, Ф - 224-1-2 м/к-1861г.,запись-16,кадр-38,пленка 76044906
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губский Кондрат Семёнович

Мать ребёнка: Губская Устиния Дмитриевна

Есть метрики, в которых мать значится как Губская Устиния Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губский Иосиф Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губский Александр Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губский Николай Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губский Иван Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Губский Илья Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1894

Сын: Губский Иван Семенович

Мать ребёнка: не указана

Так же есть документы (справки), где указано, что место его рождения х.Валуево Советинского района Таганрогского округа Северо-Кавказского края. так же указывается с. Валуевское
Смерть
Неизвестно

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