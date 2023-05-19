Мясникова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясникова Катерина Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясникова Евдокия Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясникова Александра Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясникова Аграфена Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зверева Ксения Леонтьевна