Каримов Эльмир Равилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1973
Отец: Каримов Равил Сабитович
Мать: Каримова Лена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Диана
Мать ребёнка: Каримова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каримова Людмила
Рождение ребёнка
01.03.2000
Сын: Динар
Мать ребёнка: Каримова Людмила
Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан