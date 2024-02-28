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Каримов Эльмир Равилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1973

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1973

Отец: Каримов Равил Сабитович

Мать: Каримова Лена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Диана

Мать ребёнка: Каримова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каримова Людмила

Рождение ребёнка
01.03.2000

Сын: Динар

Мать ребёнка: Каримова Людмила

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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