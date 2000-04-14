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Мулланурова Амина Азатовна

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.2000

Отец: Муллануров Азат Закиевич

Мать: Смагина Дарига Хамидулловна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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