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Мулланурова Амина Азатовна
Мулланурова Амина Азатовна
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Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
14.04.2000
Пол
Женский
Отец
Муллануров Азат Закиевич
1952 г.р.
Мать
Смагина (Суграрина) Дарига Хамидулловна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.2000
Отец:
Муллануров Азат Закиевич
Мать:
Смагина Дарига Хамидулловна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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