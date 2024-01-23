Муравьев Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муравьев т
Рождение ребёнка
1902
Сын: Муравьев Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Муравьева Марья
Песоченский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.01.1905
Мать ребёнка: Муравьева Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муравьева Агрофена Матвеевич
Мать ребёнка: Муравьева Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравьев Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Муравьева Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муравьева Прасковья Матвеевна
Мать ребёнка: Муравьева Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравьев Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Муравьева Марья
Смерть
Неизвестно