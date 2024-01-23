Муравьев Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьев Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муравьев т

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Муравьев Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Муравьева Марья

Песоченский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.01.1905

Сын: Муравьев Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Муравьева Марья

Митинка, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муравьева Агрофена Матвеевич

Мать ребёнка: Муравьева Марья

Митинка, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравьев Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Муравьева Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муравьева Прасковья Матвеевна

Мать ребёнка: Муравьева Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравьев Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Муравьева Марья

Смерть
Неизвестно
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