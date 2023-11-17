Зуев Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуев Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Зуев Степан Никандров

Мать: Зуева Ирина Ал

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