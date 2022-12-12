Синицын (Носанов) Денис Юрьевич
Место рождения
Дата рождения09.07.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.07.2007
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.12.2011
Дочь: Синицына Екатерина Денисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область