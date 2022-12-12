Синицын (Носанов) Денис Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиницын (Носанов) Денис Юрьевич

Синицын (Носанов) Денис Юрьевич

avatar

Место рождения

Красноармейск, Красноармейск, Московская область

Дата рождения

09.07.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноармейск, Красноармейск, Московская область
Бракосочетание
07.07.2007

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.12.2011

Дочь: Синицына Екатерина Денисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close