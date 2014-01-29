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Сатин Борис Фёдорович

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Место рождения

г. Челябинск

Дата рождения

22.07.1938

Дата смерти

29.01.2014

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1938

Отец: Сатин Фёдор Александрович

Мать: Сатина Александра Степановна

г. Челябинск
Бракосочетание
22.07.1961

Жена: Сатина Людмила Фёдоровна

г. Челябинск
Рождение ребёнка
28.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сатина Людмила Фёдоровна

Омск
Рождение ребёнка
04.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сатина Людмила Фёдоровна

г. Челябинск
Смерть
29.01.2014
г. Челябинск
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