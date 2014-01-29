Сатин Борис Фёдорович
Место рожденияг. Челябинск
Дата рождения22.07.1938
Дата смерти29.01.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1938
г. Челябинск
Бракосочетание
22.07.1961
Жена: Сатина Людмила Фёдоровна
г. Челябинск
Рождение ребёнка
28.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сатина Людмила Фёдоровна
Омск
Рождение ребёнка
04.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сатина Людмила Фёдоровна
г. Челябинск
Смерть
29.01.2014
г. Челябинск