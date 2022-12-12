Чудецкий Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти24.05.1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1844 по 1869
Место жительства
С 1869 по 1873
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1873 по 1878
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1878 по 1883
г. Кишинёв, Кишинёвский уезд Бессарабской губернии
Место жительства
С 1883 по 1886
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Смерть
24.05.1886
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии