Чудецкий Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудецкий Павел Иванович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

24.05.1886

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1844 по 1869
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1869 по 1873
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1873 по 1878
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1878 по 1883
г. Кишинёв, Кишинёвский уезд Бессарабской губернии
Место жительства
С 1883 по 1886
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Смерть
24.05.1886
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
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