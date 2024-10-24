Герасим Леонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим Леонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1735

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Федосей Герасимович

Мать ребёнка: Агафья Нестеровна

Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Савва Герасимович

Мать ребёнка: Агафья Нестеровна

Рождение ребёнка
До 1755

Сын: Агафон Герасимович

Мать ребёнка: Агафья Нестеровна

Смерть
1757

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