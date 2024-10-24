Герасим Леонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1735
Дата смерти1757
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Федосей Герасимович
Мать ребёнка: Агафья Нестеровна
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Савва Герасимович
Мать ребёнка: Агафья Нестеровна
Рождение ребёнка
До 1755
Сын: Агафон Герасимович
Мать ребёнка: Агафья Нестеровна
Смерть
1757