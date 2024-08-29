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Наумов Дмитрий Юрьевич

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Место рождения

Новосибирск

Дата рождения

23.10.1972

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1939 г.р.

Жена

1972 г.р.

Дети

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1998 г.р.
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Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1972

Отец: Наумов Юрий Мануилович

Мать: Наумова (Садоха) Людмила Ивановна

Образование
С 01.09.1989 по 31.07.1994
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
НГУ, химик
Бракосочетание
04.07.1991

Жена: Наумова (Прянишникова) Марина Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Дворец бракосочетания исполкома новосибирского городского совета народных депутатов. № записи акта 1704.
Рождение ребёнка
01.04.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова (Прянишникова) Марина Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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Получение учёной степени
?.11.1997
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
кандидат химических наук ИХТТиМС СО РАН
Рождение ребёнка
06.06.1998

Сын: Наумов Виталий Дмитриевич

Мать ребёнка: Наумова (Прянишникова) Марина Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Крещение
07.11.1999
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.01.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова (Прянишникова) Марина Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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