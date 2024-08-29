Наумов Дмитрий Юрьевич
Место рожденияНовосибирск
Дата рождения23.10.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1972
Образование
С 01.09.1989 по 31.07.1994
НГУ, химик
Бракосочетание
04.07.1991
Дворец бракосочетания исполкома новосибирского городского совета народных депутатов. № записи акта 1704.
Рождение ребёнка
01.04.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наумова (Прянишникова) Марина Ивановна
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Получение учёной степени
?.11.1997
кандидат химических наук ИХТТиМС СО РАН
Рождение ребёнка
06.06.1998
Сын: Наумов Виталий Дмитриевич
Мать ребёнка: Наумова (Прянишникова) Марина Ивановна
Крещение
07.11.1999
Рождение ребёнка
23.01.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наумова (Прянишникова) Марина Ивановна
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