Хабибуллин Абдулла
Место рожденияАбдулово, 452193, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хабибуллин Динекай
Абдулово, 452193, Россия
Рождение ребёнка
01.01.1908
Сын: Хабибуллин Загидулла Абдуллович
Мать ребёнка: Хабибуллина ?
Абдулово, 452193, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабибуллин Зиннур
Мать ребёнка: Хабибуллина ?
Смерть
Неизвестно
Абдулово, 452193, Россия