Ушаков Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУшаков Андрей

Ушаков Андрей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1983

Дата смерти

?.02.2022

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1983

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.02.2022

Мы используем куки для улучшения работы сайта.