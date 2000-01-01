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Чередов Фёдор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Чередов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Чередов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Чередов Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Чередов Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Чередов Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Чередов Леонтий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Чередов Яков Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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