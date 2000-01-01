Чередов Фёдор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: Чередов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1751
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Чередов Леонтий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно