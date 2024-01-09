Хакимова (Исламова) Фания Масалимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терентьева (Хакимова) Лилия Сагитовна
Отец ребёнка: Хакимов Сагиджан Хакимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1955
Отец ребёнка: Хакимов Сагиджан Хакимович
Смерть
2012