Хакимова (Исламова) Фания Масалимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хакимова (Исламова) Фания Масалимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терентьева (Хакимова) Лилия Сагитовна

Отец ребёнка: Хакимов Сагиджан Хакимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хакимов Сагиджан Хакимович

Рождение ребёнка
04.08.1955

Сын: Хакимов Ралиф Сагитович

Отец ребёнка: Хакимов Сагиджан Хакимович

Смерть
2012

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