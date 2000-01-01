Анна Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Реус (reus) Яков Тимофеев
Отец ребёнка: Реус (reus) Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Реус (reus) Трофим Тимофеев
Отец ребёнка: Реус (reus) Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Реус (reus) Василий Тимофеев
Отец ребёнка: Реус (reus) Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Реус (reus) Николай Тимофеев
Отец ребёнка: Реус (reus) Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Екатерина Тимофеева
Отец ребёнка: Реус (reus) Тимофей Иванов