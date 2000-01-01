Анна Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Игнатьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Реус (reus) Яков Тимофеев

Отец ребёнка: Реус (reus) Тимофей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Реус (reus) Трофим Тимофеев

Отец ребёнка: Реус (reus) Тимофей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Реус (reus) Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Реус (reus) Тимофей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Реус (reus) Николай Тимофеев

Отец ребёнка: Реус (reus) Тимофей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Екатерина Тимофеева

Отец ребёнка: Реус (reus) Тимофей Иванов

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