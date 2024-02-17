Груздев Виталий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Груздева Ева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Груздев Виталий Витальевич
Мать ребёнка: Груздева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груздева Наталья Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Груздева Галина Ивановна
Смерть
Неизвестно