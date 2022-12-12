Каменский Андрей Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменский Андрей Захарович

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Место рождения

Любохины, Волинська область

Дата рождения

С 1850 по 1870

Дата смерти

С 1850 по 1870

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1850 по 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Любохины, Волинська область
Смерть
С 1850 по 1870
Любохины, Волинська область
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