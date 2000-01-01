Салманова Фекла Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салманова Фекла Макарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.10.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1867 ст.

Сын: Салманов Иван Григорьев

Отец ребёнка: Салманов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
17.03.1872 ст.

Дочь: Евграфова Дарья Григориева

Отец ребёнка: Салманов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
16.07.1882 ст.

Дочь: Марина Григориева

Отец ребёнка: Салманов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салманов Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Салманов Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салманов Григорий Иванович

Смерть
01.10.1910 ст.
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