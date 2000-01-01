Салманова Фекла Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.10.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1867 ст.
Отец ребёнка: Салманов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
17.03.1872 ст.
Дочь: Евграфова Дарья Григориева
Отец ребёнка: Салманов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1882 ст.
Дочь: Марина Григориева
Отец ребёнка: Салманов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салманов Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Салманов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.1910 ст.