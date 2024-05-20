Бичевина (Преловская) Марфа Даниловна 29.08.1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бичевина (Преловская) Марфа Даниловна

Место рождения

Тагна, Заларинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

29.08.1883

Дата смерти

Около ?.10.1946

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1883

Отец: Преловский Даниил Ясачный Игнатьевич

Мать: Преловская (Распутина) Наталья Ивановна

Тагна, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
04.11.1907

Муж: Стрелов Савва Васильевич

Холмогой, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.05.1919

Сын: Бичевин Еремей Иванович

Отец ребёнка: Стрелов Савва Васильевич

Холмогой, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
1923

Муж: Бичевин Иван Никонович

Ханжиново, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.04.1924

Сын: Бичевин Лазарь Иванович

Отец ребёнка: Бичевин Иван Никонович

Ханжиново, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Около ?.10.1946
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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