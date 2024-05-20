Бичевина (Преловская) Марфа Даниловна
Место рождения
Дата рождения29.08.1883
Дата смертиОколо ?.10.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1883
Бракосочетание
04.11.1907
Рождение ребёнка
01.05.1919
Отец ребёнка: Стрелов Савва Васильевич
Бракосочетание
1923
Рождение ребёнка
18.04.1924
Отец ребёнка: Бичевин Иван Никонович
Смерть
Около ?.10.1946
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область